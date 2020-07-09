Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на са...
Главная / Политика

"Это конец": Заискивающего перед Путиным Порошенко "слили" в прямом эфире

09 июля 2020, 16:00  •  262 • Политика
Заискивающего перед президентом России Владимиром Путиным бывшего главу украинского государства Петра Порошенко "слили" в прямом эфире украинского телевидения. "Это конец", - считают украинские журналисты.
Запись телефонного разговора от 30 апреля 2015 года между главами России и Украины обнародовал депутат рады Андрей Деркач. Её транслировали в эфире украинского телеканала "НАШ". На записи слышно, как Порошенко на чистом русском языке беседует с российским лидером, причём тон, в отличие от его официальных заявлений на телевидении и на трибунах, самый вежливый и заискивающий.
"Рад слышать", "Жму руку", "Если будет Ваше желание" - в таком ключе Порошенко обсуждает политические вопросы с Владимиром Путиным.
По мнению украинских журналистов команды Klymenko Тime, это провал Порошенко. Во-первых, они отмечают, интересен сам факт, что разговор происходит через два месяца после кровопролитных боёв за Дебальцево.
"Разница в тоне разговора с официальными заявлениями и заявлениями в ток-шоу Порошенко на камеры поразительная", - отмечают авторы Telegram-канала Klymenko Time.
"Согласны, это конец "гетмана", - считают они.
Фото: скриншот Telegram/Klymenko Time
Политолог Владимир Корнилов замечает, каким заискивающим тоном Порошенко поздравляет Путина с Первомаем.
Фото: скриншот Telegram/Владимир Корнилов
Политолог Армен Гаспарян же просто улыбнулся так называемым украинским патриотам - адептам "майдана".
"Кастрюлечки, как вам гетман?" - написал он в своём Telegram-канале, добавив улыбающийся смайлик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



262
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 12:00
"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
09 июля 2020, 10:00
Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам
09 июля 2020, 04:00
Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным н...
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны к...
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит...
09 июля 2020, 00:00
Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейск...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 16:00
Скабрёзный сюжет может дорого стоить Владимиру Зеленскому, если его разоблачат как наркомана
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
07 июля 2020, 16:00
Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.