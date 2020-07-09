"Это конец": Заискивающего перед Путиным Порошенко "слили" в прямом эфире

Запись телефонного разговора от 30 апреля 2015 года между главами России и Украины обнародовал депутат рады Андрей Деркач. Её транслировали в эфире украинского телеканала "НАШ". На записи слышно, как Порошенко на чистом русском языке беседует с российским лидером, причём тон, в отличие от его официальных заявлений на телевидении и на трибунах, самый вежливый и заискивающий.

"Рад слышать", "Жму руку", "Если будет Ваше желание" - в таком ключе Порошенко обсуждает политические вопросы с Владимиром Путиным.

По мнению украинских журналистов команды Klymenko Тime, это провал Порошенко. Во-первых, они отмечают, интересен сам факт, что разговор происходит через два месяца после кровопролитных боёв за Дебальцево.

"Разница в тоне разговора с официальными заявлениями и заявлениями в ток-шоу Порошенко на камеры поразительная", - отмечают авторы Telegram-канала Klymenko Time.

"Согласны, это конец "гетмана", - считают они.

Фото: скриншот Telegram/Klymenko Time

Политолог Владимир Корнилов замечает, каким заискивающим тоном Порошенко поздравляет Путина с Первомаем.

Фото: скриншот Telegram/Владимир Корнилов

Политолог Армен Гаспарян же просто улыбнулся так называемым украинским патриотам - адептам "майдана".

"Кастрюлечки, как вам гетман?" - написал он в своём Telegram-канале, добавив улыбающийся смайлик.