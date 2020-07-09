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"Это конец": Заискивающего перед Путиным Порошенко "слили" в прямом эфире
09 июля 2020, 16:00 • 262 • Политика
Заискивающего перед президентом России Владимиром Путиным бывшего главу украинского государства Петра Порошенко "слили" в прямом эфире украинского телевидения. "Это конец", - считают украинские журналисты.
Запись телефонного разговора от 30 апреля 2015 года между главами России и Украины обнародовал депутат рады Андрей Деркач. Её транслировали в эфире украинского телеканала "НАШ". На записи слышно, как Порошенко на чистом русском языке беседует с российским лидером, причём тон, в отличие от его официальных заявлений на телевидении и на трибунах, самый вежливый и заискивающий.
"Рад слышать", "Жму руку", "Если будет Ваше желание" - в таком ключе Порошенко обсуждает политические вопросы с Владимиром Путиным.
По мнению украинских журналистов команды Klymenko Тime, это провал Порошенко. Во-первых, они отмечают, интересен сам факт, что разговор происходит через два месяца после кровопролитных боёв за Дебальцево.
"Разница в тоне разговора с официальными заявлениями и заявлениями в ток-шоу Порошенко на камеры поразительная", - отмечают авторы Telegram-канала Klymenko Time.
"Согласны, это конец "гетмана", - считают они.
Фото: скриншот Telegram/Klymenko Time
Политолог Владимир Корнилов замечает, каким заискивающим тоном Порошенко поздравляет Путина с Первомаем.
Фото: скриншот Telegram/Владимир Корнилов
Политолог Армен Гаспарян же просто улыбнулся так называемым украинским патриотам - адептам "майдана".
"Кастрюлечки, как вам гетман?" - написал он в своём Telegram-канале, добавив улыбающийся смайлик.
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