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"Это конец человечеству": Эксперт назвал "основного" военного противника США

02 августа 2021, 13:20  •  178 • Политика
Военный эксперт и подполковник запаса Владимир Язиков назвал "основного" военного противника США, с которым Штаты пытаются "бодаться" на сегодняшний день. По его словам, война Америки с этой страной с использованием гиперзвукового оружия будет означать "конец человечеству".
Таким образом он прокомментировал провалившиеся испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW), которые проходили в США 28 июля. Ракета отделилась от самолёта, однако двигатель не заработал. В США, несмотря на провал, сделали вид, что "всё хорошо" и заявили, что даже успели собрать "ценные данные".
По мнению Язикова, в первую очередь США "бодаются по-взрослому" с Китаем, а не с Россией. По его словам, против Пекина могут даже применить гиперзвуковое оружие. Нашей стране расслабляться тоже нельзя, однако "такой расклад вряд ли будет грозить России".
"Мы даём Западу всё, что он хочет, - нефть, газ, леса; какой смысл ему это разрушать? С Россией США могут "договориться" возможными санкциями", - сказал он в беседе с изданием "Политэксперт".
По его словам, "основное военное противостояние у Соединённых Штатов с КНР".
"Хотя, конечно, такая война с Китаем - это конец человечеству", - подытожил эксперт.

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