"Это, конечно, дно": Навальный сравнил российских полицейских с нацистскими оккупантами

Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный пробил очередное дно, сравнив российских полицейских с нацистскими оккупантами. На это обратил своё внимание журналист-международник Аббас Джума.

Речь идёт об очередном сообщении Навального в Twitter. На этот раз он опубликовал снимок времён Великой Отечественной войны с нацистскими солдатами, проверяющими документы у девушки. А рядом поставил фото российского полицейского, проверяющего разрешение на передвижение по городу в связи с эпидемией коронавируса.

"Именно. Все эти дегенеративные и репрессивные (и бесполезные) меры превратили российскую полицию в оккупационные войска", - написал под фотографиями Навальный. "Блогер Навальный сравнил российских полицейских с нацистами. Это, конечно, дно. Которое, впрочем, он пробьёт, к бабке не ходи", - комментирует Аббас Джума.

В комментариях к скандальному посту люди также обращают внимание на то, что "борец с режимом" совсем уже потерял рамки приличия и несёт какую-то откровенную дичь.

Напомним, что Навальный уже не первый раз публикует откровенно провокационные сообщения. Ранее его поймали на том, что он почти дословно повторил нацистскую агитку времён Второй мировой войны.

Фото: скриншот Telegram-канал Abbas Djuma