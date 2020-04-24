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"Это, конечно, дно": Навальный сравнил российских полицейских с нацистскими оккупантами

24 апреля 2020, 12:10  •  141 • Политика
Навальный опубликовал пост, в котором приравнял полицейских России к нацистским оккупантам за проверку разрешений на передвижение по городу в условиях карантина. "Это, конечно, дно. Которое, впрочем, он пробьёт, к бабке не ходи" - комментирует журналист-международник Аббас Джума.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный пробил очередное дно, сравнив российских полицейских с нацистскими оккупантами. На это обратил своё внимание журналист-международник Аббас Джума.
Речь идёт об очередном сообщении Навального в Twitter. На этот раз он опубликовал снимок времён Великой Отечественной войны с нацистскими солдатами, проверяющими документы у девушки. А рядом поставил фото российского полицейского, проверяющего разрешение на передвижение по городу в связи с эпидемией коронавируса.
"Именно. Все эти дегенеративные и репрессивные (и бесполезные) меры превратили российскую полицию в оккупационные войска", - написал под фотографиями Навальный.
"Блогер Навальный сравнил российских полицейских с нацистами. Это, конечно, дно. Которое, впрочем, он пробьёт, к бабке не ходи", - комментирует Аббас Джума.
В комментариях к скандальному посту люди также обращают внимание на то, что "борец с режимом" совсем уже потерял рамки приличия и несёт какую-то откровенную дичь.
Напомним, что Навальный уже не первый раз публикует откровенно провокационные сообщения. Ранее его поймали на том, что он почти дословно повторил нацистскую агитку времён Второй мировой войны.
Фото: скриншот Telegram-канал Abbas Djuma

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