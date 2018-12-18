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"Это коммерческий террор": Латынина обвинила власти России в борьбе с коррупцией

18 декабря 2018, 21:24  •  59 • Политика
Юлия Латынина пожаловалась на аресты чиновников и топ-менеджеров за коррупцию и взяточничество, назвав это "эпохой Большого коммерческого террора".
Известная либеральная журналистка Юлия Латынина выпустила огромную статью, в которой защищает крупных чиновников и топ-менеджеров российских компаний, арестованных в последние годы за коррупцию и взяточничество, а также другие финансовые преступления. По её словам, в России настал чуть ли не 1937 год, а правоохранительные органы хватают невинных чиновников, бизнесменов и топ-менеджеров буквально ни за что.
Первым в списке "невинных арестантов", разумеется, всплыл российский олигарх-уголовник Михаил Ходорковский, который известен не только укрывательством от налогов, ног и заказом убийств своих конкурентов себе на день рождение. Вспоминает Юлия Латынина и экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, пойманного с поличным на взятке, а также братьев-бизнесменов Магомедовых, арестованных за мошенничество.
"Конечно, сейчас не 1937 год. Сейчас террор другой — коммерческий, и ставки ниже — свобода, но не жизнь. Но исполнители те же самые: совершенно потерявшие берега органы", - причитает в статье либеральная журналистка.
Получается, что бы не делала власть - она всё равно плохая. Если борется с коррупцией в высших эшелонах - это коммерческий террор. Если не борется - вседозволенность и кумовство. Вот таких двойных стандартов придерживаются российские либералы.

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