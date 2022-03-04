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"Это классика": Поведение Зеленского оценил нарколог и психотерапевт
04 марта 2022, 20:25 • 362 • Политика
Нарколог и психотерапевт Василий Шуров оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского. "Это классика ситуации", - отметил он.
Специалист попытался дать оценку состоянию Зеленского с медицинской точки зрения. Он обратил внимание на поведение украинского президента во время последней пресс-конференции. Судя по тому, как Зеленский вёл себя и как отвечал на вопросы, он действительно мог находиться под воздействием наркотических веществ.
- рассказал Шуров.
Нарколог отметил, что это "классика ситуации": при употреблении наркотиков седативного ряда человек часто начинает "залипать", он впадает в состояние, в котором ему всё сложнее сконцентрироваться на разговоре. Шуров заметил, что Зеленский принимает усилия, чтобы понять, что ему говорят. И при этом он не может дать внятного ответа, пишет Telegram-канал SHOT.
Слухи о наркотической зависимости Зеленского ходят уже давно. Бывший соперник Зеленского на выборах Пётр Порошенко во время предвыборной кампании даже настаивал на том, чтобы тот прошёл тест на наркотики. В итоге тест прошли оба кандидата. Но при этом результаты обследования анализов так и не были оглашены.
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