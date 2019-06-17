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"Это кибервойна": В России подтвердили атаку США на российскую инфраструктуру
17 июня 2019, 21:24 • 58 • Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру России. В России подтвердили информацию газеты The New York Times об усилении кибервойны Вашингтона против Москвы.
Спецслужбы США участили кибератаки на инфраструктуру России, написала американская газета The New York Times. Источники в российских силовых ведомствах подтвердили данную информацию.
Сообщается, что американские спецслужбы с нарастающей активностью пытаются заразить российскую инфраструктуру различными компьютерными вирусами и другими вредоносными программами. В частности, кибератакам США постоянно подвергаются системы управления транспортом, банковской сферой и энергетикой. Уточняется, что подобные действия можно рассматривать как элемент кибервойны.
Напомним, что информация о кибератаках США на Россию появилась 15 июня в газете The New York Times. Материал прокомментировал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал информацию издания лживой, а журналистов, которые о ней сообщили, - "врагами народа", совершившими "госизмену".
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