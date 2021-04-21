"Это хотя бы какая-то справедливость": Байден позвонил семье Флойда после суда над полицейским

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье афроамериканца Джорджа Флойда после суда над бывшим полицейским Дэвидом Шовиным. Он был признан виновным в убийстве по всем трём пунктам. "Это хотя бы какая-то справедливость", - отметил Байден.

Запись телефонного разговора с главой государства опубликовал адвокат семьи Флойда - Бен Крамп. Байден заявил, что он и Камала Харрис внимательно следили за судебным процессом и что приговор Шовину - это первый шаг в борьбе против расизма в Америке.

Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Он виновен по всем трём пунктам. Это очень важно. Мы ещё многое должны сделать, мы многое сделаем, - отметил президент.

Вице-президент в свою очередь похвалила родных Флойда за храбрость, которую они проявили в эти сложные времена.

Напомним, что во вторник суд в Миннесоте признал Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Наказание экс-полицейскому будет озвучено позже. Отметим, что теперь силовику грозит до 40 лет тюрьмы.

В мае 2020 года белый полицейский Дерек Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда, который подозревался в том, что купил сигареты за фальшивые деньги. Правоохранитель применил к задерженному спецприём - он уложил его на асфальт и прижал ему горло коленом. В этом положении Шовин держал Флойда почти 8 минут, пока тот не задохнулся.

Убийство чернокожего жителя Миннеаполиса спровоцировало массовые протесты по всей стране, которые очень быстро переросли в грабежи и погромы. Кроме того, на волне протестов начало усиливаться движение Black lives matter (BLM), в рамках которого афроамериканцы стали требовать себе дополнительные права и компенсации, а белые американцы ввели тренд с преклонением колена в знак солидарности с Флойдом.