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"Это хотя бы какая-то справедливость": Байден позвонил семье Флойда после суда над полицейским

21 апреля 2021, 03:35  •  70 • Политика
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье афроамериканца Джорджа Флойда после суда над бывшим полицейским Дэвидом Шовиным. Он был признан виновным в убийстве по всем трём пунктам. "Это хотя бы какая-то справедливость", - отметил Байден.
Запись телефонного разговора с главой государства опубликовал адвокат семьи Флойда - Бен Крамп. Байден заявил, что он и Камала Харрис внимательно следили за судебным процессом и что приговор Шовину - это первый шаг в борьбе против расизма в Америке.
Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Он виновен по всем трём пунктам. Это очень важно. Мы ещё многое должны сделать, мы многое сделаем, - отметил президент.
Вице-президент в свою очередь похвалила родных Флойда за храбрость, которую они проявили в эти сложные времена.
Напомним, что во вторник суд в Миннесоте признал Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Наказание экс-полицейскому будет озвучено позже. Отметим, что теперь силовику грозит до 40 лет тюрьмы.
В мае 2020 года белый полицейский Дерек Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда, который подозревался в том, что купил сигареты за фальшивые деньги. Правоохранитель применил к задерженному спецприём - он уложил его на асфальт и прижал ему горло коленом. В этом положении Шовин держал Флойда почти 8 минут, пока тот не задохнулся.
Убийство чернокожего жителя Миннеаполиса спровоцировало массовые протесты по всей стране, которые очень быстро переросли в грабежи и погромы. Кроме того, на волне протестов начало усиливаться движение Black lives matter (BLM), в рамках которого афроамериканцы стали требовать себе дополнительные права и компенсации, а белые американцы ввели тренд с преклонением колена в знак солидарности с Флойдом.

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