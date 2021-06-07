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"Это хороший сигнал": Эксперт заявил о начале чистки рядов "Роскосмоса"

07 июня 2021, 10:35  •  453 • Политика
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил о начале чистки рядов "Роскосмоса". Более того, он отметил, что в этом процессе заинтересована сама госкорпорация. "Это хороший сигнал", - отметил Кабанов.
По словам эксперта, факты преступлений коррупционной направленности, раскрытые и переданные внутренним аудитом "Роскосмоса", говорят о заинтересованности корпорации в чистке своих рядов.
По его словам, мнение о том, что такое количество уголовных дел плохо, - ошибочно.
"На самом деле это хороший сигнал, свидетельство очищения", - сказал он в комментарии газете "Известия".
Собеседник издания добавил, что мошеннические схемы существуют в "Роскосмосе" ещё со времён развала СССР, однако на сегодняшний день эта схема начала разрушаться с позволения самой корпорации.

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