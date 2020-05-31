"Это хаос": Витязева указала на сходства беспорядков в США с киевским майданом

По городам США прокатились беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передаёт Associated Press.

Напомним, Флойд скончался в реанимации после жёсткого задержания. На мужчину навалились несколько полицейских. Притом он неоднократно говорил, что ему трудно дышать и что он теряет сознание. В результате афроамериканца госпитализировали, но спасти его не удалось.

В настоящее время стычки протестующих с правоохранителями, акты вандализма с использованием петард, сжиганием государственного флага и поджогами автомобилей разворачиваются в более чем десяти городах, в том числе в Нью-Йорке, Хьюстоне, Атланте.

Журналистка Юлия Витязева, комментируя в Twitter происходящее в США, обратила внимание на заявление мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс. Она назвала эти события не протестом, а "хаосом".

Демонстранты в свою очередь уверяют, что акции были мирными, пока на улицу не вышли полицейские.