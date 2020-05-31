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"Это хаос": Витязева указала на сходства беспорядков в США с киевским майданом

31 мая 2020, 20:55  •  143 • В мире
Журналистка Юлия Витязева указала на сходства беспорядков в США с киевским майданом. Волна стычек с полицией, поджогов, актов вандализма и задержаний прокатилась по более чем 10 американским городам. "Это хаос", - заявила мэр Атланты.
По городам США прокатились беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передаёт Associated Press.
Напомним, Флойд скончался в реанимации после жёсткого задержания. На мужчину навалились несколько полицейских. Притом он неоднократно говорил, что ему трудно дышать и что он теряет сознание. В результате афроамериканца госпитализировали, но спасти его не удалось.
В настоящее время стычки протестующих с правоохранителями, акты вандализма с использованием петард, сжиганием государственного флага и поджогами автомобилей разворачиваются в более чем десяти городах, в том числе в Нью-Йорке, Хьюстоне, Атланте.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя в Twitter происходящее в США, обратила внимание на заявление мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс. Она назвала эти события не протестом, а "хаосом".
Демонстранты в свою очередь уверяют, что акции были мирными, пока на улицу не вышли полицейские.
В связи с чем вспоминается Киев декабря 2013-го. Где #онижедети тоже вели себя прилично ровно до тех пор, пока "кровавая панда" Янукович не отдал приказ устроить "звыряче побыття" [с укр. "зверские избиения". - Прим. ред.], - написала Витязева.

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