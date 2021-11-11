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"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон

11 ноября 2021, 00:00  •  141 • Политика
Власти Молдавии загнали экономику и население в ловушку газовыми играми с Россией. "Это катастрофа", - заявил бывший президент страны Игорь Додон.
По его словам, решение нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям повысить тариф на газ для потребителей с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров является губительным.
Политик намекнул, что во время его правления Кишинёв всегда мог договориться с Россией и никогда не испытывал таких проблем с газом. А его прозападная преемница Майя Санду добилась того, что Молдавия платит наравне с другими европейскими странами.
Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран. Это катастрофа для экономики и населения Молдавии,
- отметил Додон, выступая в эфире молдавского телевидения.
Политик предсказал скорое повышение тарифов на отопление и электроэнергию, а также заявил о неизбежных компенсациях газового тарифа за счёт бюджета.
Напомним, что Молдавия чуть не осталась без газа, поскольку долгое время не могла найти общий язык с "Газпромом". Русская компания предлагала 25%-ную скидку, но требовала погасить долги за голубое топливо. Кишинёв же отказался выплачивать долги и требовал 50%-ную скидку. В самый последний момент стороны всё же заключили новый контракт.
Добавим, что Додон считается ориентированным на Россию политиком. Во время его правления Молдавия активно сближалась с Москвой, несмотря на сопротивление оппозиции в правительстве. Однако новый президент Майя Санду, которая, по слухам, является ставленницей соровских структур, сразу взяла курс на разрыв отношений с Россией и на сближение с Европой. Первое, что она сделала на новом посту, - это потребовала, чтобы русские миротворцы убрались из Приднестровья.

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