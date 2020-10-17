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"Это катастрофа": Полковник запаса раскрыл смысл отказа США от предложения Путина по ДСНВ

17 октября 2020, 10:40  •  204 • Политика
Военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин раскрыл смысл отказа США от предложения президента России Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Это катастрофа", - считает эксперт.
Ранее Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ (другое наименование СНВ-3) на год без каких-либо дополнительных условий. На это Белый дом сказал "нет". Условием продления Вашингтон назвал заморозку Россией ядерных арсеналов.
По мнению Александра Жилина, Соединённые Штаты собираются развести Россию на новую гонку вооружений.
"А это катастрофа: если уж СССР со своим потенциалом не выдержал, то Россия и подавно не сможет", - заявил он в интервью Ura.ru.
Полковник запаса напомнил, что военный комплекс после развала Советского Союза уже восстановлен, однако в гонку вооружений вообще лучше не ввязываться. По словам эксперта, "побеждать нужно на войне смыслов" и делать это без применения оружия.

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