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"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России

25 августа 2021, 21:35  •  178 • Политика
Украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на русских самолетах, сообщают источники. "Если это правда, то это катастрофа. Для Украины", - комментирует Юлия Витязева.
Граждане Украины не садились на рейсы Минобороны России, эвакуировавшие из Кабула граждан нескольких стран, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Если это правда, то это катастрофа, считает журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о четырёх рейсах, которые по указу президента России Владимира Путина направило Минобороны в аэропорт столицы Афганистана. Они должны были забрать граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, которые волею судьбы застряли в Кабуле.
Информации о вывозе граждан Украины из Афганистана на российских самолетах нет. Украинцы записались, но не пришли,
- заявил источник издания "Газета.ру".
Если это правда, то это катастрофа. Для Украины. Граждане которой запуганы настолько, что готовы и дальше находиться в аду,
- комментирует Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
По её мнению, это не самым лучшим образом характеризует обстановке в стране. По сути, украинцы выбрали призрачную надежду на то, что Киев пошлёт за ними самолёт, лишь бы не отчитываться потом перед СБУ и не стать мишенью для травли со стороны националистов.
Уж лучше и дальше в Кабуле с талибами, чем на Украине да перед рагулями. Мда...
- резюмировала журналистка.

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