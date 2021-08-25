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"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
25 августа 2021, 21:35 • 178 • Политика
Украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на русских самолетах, сообщают источники. "Если это правда, то это катастрофа. Для Украины", - комментирует Юлия Витязева.
Граждане Украины не садились на рейсы Минобороны России, эвакуировавшие из Кабула граждан нескольких стран, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Если это правда, то это катастрофа, считает журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о четырёх рейсах, которые по указу президента России Владимира Путина направило Минобороны в аэропорт столицы Афганистана. Они должны были забрать граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, которые волею судьбы застряли в Кабуле.
- заявил источник издания "Газета.ру".
- комментирует Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
По её мнению, это не самым лучшим образом характеризует обстановке в стране. По сути, украинцы выбрали призрачную надежду на то, что Киев пошлёт за ними самолёт, лишь бы не отчитываться потом перед СБУ и не стать мишенью для травли со стороны националистов.
- резюмировала журналистка.
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