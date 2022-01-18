"Это какой-то кошмар": Шведский журналист об однобокой подаче новостей о России

Журналисты пишут об угрозе со стороны России неприлично однобоко, возмущается шведская газета Dagens Nyheter. "Ощущение такое, словно миром правят подростки, у которых в организме слишком уж бурлят гормоны. Это какой-то кошмар", - пишет журналист.

Война с Россией - это лишь вопрос времени. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заголовков шведских СМИ, пишет шведское издание Dagens Nyheter. Автор материала указывает, что тема России подаётся очень однобоко, а за альтернативную точку зрения можно легко получить ярлык "поклоняющегося Путину" или сразу "сталиниста".

Журналист издания указывает, что такая ситуация не является здоровой. СМИ постоянно нагнетают ситуацию, хотя, по идее, их задача состоит в том, чтобы дать трезвый и холодный анализ происходящего.

Ощущение такое, словно миром правят подростки, у которых в организме слишком уж бурлят гормоны. Это какой-то кошмар,

- комментирует обозреватель.

Он указывает, что лишь единожды он услышал по ТВ, как эксперт указывал, что НАТО для России является экзистенциальной угрозой. Однако развивать эту тему дальше не стали. Журналист предполагает, что это произошло из-за страха, что за это могут обвинить в поклонении Путину или даже сразу в сталинизме.

Также обозреватель назвал возмутительными слова заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что НАТО дружелюбно и неагрессивно относится к соседям. Обозреватель напомнил, как американцы свергали режимы в Центральной и Южной Америке.

От этого же просто волосы дыбом становятся,

- подчёркивает журналист, комментируя заявления о "миролюбивом" НАТО.