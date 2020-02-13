"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России

На Украине поправки в Конституцию России обсуждают с не меньшим накалом, чем в самой России. К такому выводу пришёл военкор "КП" Александр Коц, взглянув на заголовки в украинских СМИ.

В качестве подтверждения своих слов он привёл несколько примеров:

"Для Украины это война!" Климкин оценил авантюру Путина с Конституцией в России "Вернуть СССР огнём и мечом": названа коварная цель новой Конституции Путина Путин захотел поглотить Украину через новую Конституцию Новая Конституция России: новые угрозы

Журналист отмечает, что подобные заголовки говорят о том, что украинские СМИ пребывают в святой уверенности, будто Конституцию России пишут исключительно под Украину. В связи с этим Коц поражается глубине чувства собственного величия Незалежной.

Что бы ни придумали в России, свидомые тут же примеряют на себя. Это, наверное, какой-то глубинный комплекс, подсознание подсказывает им, что никакие они не украинцы, а заблудившиеся русские, - пишет Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

Если развить эту мысль, всё встаёт на свои места, поясняет журналист. Такая заинтересованность украинцев в Конституции России связана с внутренним пониманием, что рано или поздно по ней придётся жить. Вот и беспокоятся из-за её изменений.