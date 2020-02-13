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"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
13 февраля 2020, 05:54 • 125 • Политика
Военкор Александр Коц оценил истерические заголовки украинских СМИ по поводу поправок в Конституцию России. "Что бы ни придумали в России, свидомые тут же примеряют на себя. Это, наверное, какой-то глубинный комплекс", - отмечает он.
На Украине поправки в Конституцию России обсуждают с не меньшим накалом, чем в самой России. К такому выводу пришёл военкор "КП" Александр Коц, взглянув на заголовки в украинских СМИ.
В качестве подтверждения своих слов он привёл несколько примеров:
Журналист отмечает, что подобные заголовки говорят о том, что украинские СМИ пребывают в святой уверенности, будто Конституцию России пишут исключительно под Украину. В связи с этим Коц поражается глубине чувства собственного величия Незалежной.
Если развить эту мысль, всё встаёт на свои места, поясняет журналист. Такая заинтересованность украинцев в Конституции России связана с внутренним пониманием, что рано или поздно по ней придётся жить. Вот и беспокоятся из-за её изменений.
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