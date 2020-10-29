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"Это какой-то абсурд": Разбомблённая Баку больница лечила азербайджанских военных

29 октября 2020, 09:40  •  149 • Политика
Разбомблённая азербайджанской авиацией больница оказывала помощь всем людям, получившим ранения в ходе войны в Карабахе, в том числе и азербайджанским военным. Работавший в больнице врач выразил недоумение: "Это какой-то абсурд".
По словам медика-добровольца, который работал в попавшей под удар больнице в Степанакерте, помощь оказывалась "всем, кому необходимо" - и гражданскому населению, и военным. Как уточнил Telegram-канал WarGonzo, среди пациентов были и азербайджанские военные.
Сам врач не понимает, почему Баку решил ударить по медицинскому объекту. Даже если он был уверен, что внутри нет раненых азербайджанцев, атака не имела смысла, заверяет медицинский работник.
Такой удар был… Снаряд упал на корпус роддома, есть повреждение здания. Всё, что могу сказать: негуманно бить по больницам. Во всём мире это, по-моему, запрещено. Это какой-то абсурд, - заявил медик в разговоре с журналистами.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Это уже не первая приписываемая Азербайджану атака по гражданским объектам в Карабахе. В начале октября стало известно, что вооружённые силы страны нанесли удар по собору в городе Шуша. В результате атаки пострадало несколько человек, включая двух российских военных журналистов.

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