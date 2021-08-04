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"Это как пожар": Байден дал меткое определение пандемии

04 августа 2021, 05:40  •  36 • В мире
Президент США Джо Байден рассказал о ситуации с COVID-19, упомянув о значительном росте заболеваемости в отдельных штатах. "Это как пожар", - произнёс американский лидер и дал пандемии меткое определение.
Байден сослался на заключения экспертов и заявил, что новая волна коронавируса в США – это трагедия. Он добавил: эту трагедию можно было бы предотвратить. По словам американского президента, ситуация со временем улучшится, но этому будет предшествовать ухудшение.
"У нас пандемия непривитых", - дал меткое определение Джо Байден во время выступления в Белом доме.
Он отметил, что вакцинированные люди крайне редко болеют COVID-19, а случаи их госпитализации единичных. Новых случаев коронавирусной инфекции больше регистрируется в тех штатах, где прививочная кампания идёт низкими темпами. Заболевших там в 10-20 раз больше.
"Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался", - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее стало известно, что в последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в США составил более 85 тысяч в день. Кривая новых случаев COVID-19 идёт вверх в течение месяца. Соединённые Штаты по-прежнему остаются лидерами рейтинга по количеству заболевших и скончавшихся от коронавируса.

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