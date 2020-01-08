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"Это кабала для страны!": Долг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов, заявил депутат Рады
08 января 2020, 14:54 • 166 • Политика
Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца. "Это кабала для страны! Покажите мне, какое ещё государство в мире выплачивает такие проценты ", - заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.
Всего за три месяца госдолг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен, или 717 миллионов долларов, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Он предупредил, что из-за этого бюджет на 2020 год придётся серьёзно корректировать.
Причину столь плачевного положения политик видит в недоборах на таможне и спекуляциях с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По словам нардепа, из-за них бюджет недополучил примерно 80-90 миллиардов гривен.
Напомним, что пока в Раде беспокоятся о растущем госдолге страны, президент Украины Владимир Зеленский улетел отдыхать на Аравийский полуостров. При этом он сделал всё возможное, чтобы избежать огласки, пишет Nation News.
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