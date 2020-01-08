"Это кабала для страны!": Долг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов, заявил депутат Рады

Всего за три месяца госдолг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен, или 717 миллионов долларов, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Он предупредил, что из-за этого бюджет на 2020 год придётся серьёзно корректировать.

Причину столь плачевного положения политик видит в недоборах на таможне и спекуляциях с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По словам нардепа, из-за них бюджет недополучил примерно 80-90 миллиардов гривен.

"Это кабала для страны! Покажите мне, какое ещё государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так "укрепил" гривну, что упали доходы бюджета", - цитирует заявление политика пресс-служба партии.

Напомним, что пока в Раде беспокоятся о растущем госдолге страны, президент Украины Владимир Зеленский улетел отдыхать на Аравийский полуостров. При этом он сделал всё возможное, чтобы избежать огласки, пишет Nation News.