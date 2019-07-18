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"Это истерика": Желание США иметь "полный контроль" над ядерным оружием России высмеяли в Сети
18 июля 2019, 08:39 • 123 • В мире
США необходимо в случае продления договора СНВ-3 получить полный контроль над российским ядерным потенциалом. С таким предложением во время слушаний в профильном комитете сената США выступил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер. "Это уже истерика от бессилия", - прокомментировали в Сети.
По словам Эспера, при продлении ДСНВ-3 необходимо будет установить "новые рамки контроля над вооружениями". При этом он отметил, что Пентагон очень беспокоит тот факт, что в договоре не учитывается расширение арсенала нестратегического ядерного оружия, которым обладает Россия.
Эспер отметил, что в распоряжении российских военных есть около двух тысяч нестратегических ядерных зарядов. И они могут быть размещены как на море или на суше, так и в воздухе, на самолетах. Между тем, подчеркнул Эспер, "ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями".
Предложение возможного министра обороны США подняли на смех в Сети. "Сверхнаглость. На такое, наверное, даже бы Горбачёв с Ельциным не согласились", - написал в Twitter автор микроблога "Голос Мордора".
"А полный контроль над ядерным потенциалом США Россия в ответ может установить?" - поинтересовалась Зоя Смирнова.
"Они все ещё думают, что победили нас в холодной войне", - добавил пользователь под ником Terramorpher.
"У обычных людей это называется истерикой - когда уже от бессилия начинают давить и хамить. По-видимому, и политики недалеко ушли", - прокомментировала Arina Sumatova.
Напомним, в Женеве в эти дни проходит новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Анонсируя эту встречу, ряд западных СМИ предположили, что на них будет обсуждаться предложение американской стороны о новом соглашении о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай.
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