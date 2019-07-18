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"Это истерика": Желание США иметь "полный контроль" над ядерным оружием России высмеяли в Сети

18 июля 2019, 08:39  •  123 • В мире
США необходимо в случае продления договора СНВ-3 получить полный контроль над российским ядерным потенциалом. С таким предложением во время слушаний в профильном комитете сената США выступил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер. "Это уже истерика от бессилия", - прокомментировали в Сети.
По словам Эспера, при продлении ДСНВ-3 необходимо будет установить "новые рамки контроля над вооружениями". При этом он отметил, что Пентагон очень беспокоит тот факт, что в договоре не учитывается расширение арсенала нестратегического ядерного оружия, которым обладает Россия.
"Думаю, что пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашением о контроле над вооружениями", — подчеркнул он.
Эспер отметил, что в распоряжении российских военных есть около двух тысяч нестратегических ядерных зарядов. И они могут быть размещены как на море или на суше, так и в воздухе, на самолетах. Между тем, подчеркнул Эспер, "ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями".
Предложение возможного министра обороны США подняли на смех в Сети. "Сверхнаглость. На такое, наверное, даже бы Горбачёв с Ельциным не согласились", - написал в Twitter автор микроблога "Голос Мордора".
И. о. главы Пентагона Марк Эспер предложил перезаключить договор СНВ на новых условиях. Они подразумевают установление "полного контроля над российским ядерным потенциалом, включая тактическое ЯО".
Сверхнаглость. На такое, наверное, бы даже Горбачёв с Ельциным не согласились.
— Голос Мордора (@spacelordrock) July 18, 2019
"А полный контроль над ядерным потенциалом США Россия в ответ может установить?" - поинтересовалась Зоя Смирнова.
"Они все ещё думают, что победили нас в холодной войне", - добавил пользователь под ником Terramorpher.
"У обычных людей это называется истерикой - когда уже от бессилия начинают давить и хамить. По-видимому, и политики недалеко ушли", - прокомментировала Arina Sumatova.
Напомним, в Женеве в эти дни проходит новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Анонсируя эту встречу, ряд западных СМИ предположили, что на них будет обсуждаться предложение американской стороны о новом соглашении о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай.

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