"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ

В заявлении, которое посольство выпустило в связи с демонстрацией сюжета "Абхазия – спуск по веревке на советские развалины", указывается, что ситуация в "оккупированной" Абхазии отражена "ненадлежащим образом", а исторические факты "искажены".

Соответствующее письмо грузинские дипломаты направили и в адрес руководства телеканала. При этом они сообщили, что и дальше будут "внимательно следить за всей информацией о Грузии", которая появляется в немецком медиапространстве, а в случае необходимости пообещали принимать "соответствующие мер"

Посольство Грузии намерено и впредь «внимательно следить за информацией о Грузии, которая распространяется в немецких СМИ, и в случае необходимости предпримет соответствующие меры».