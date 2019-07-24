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"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
24 июля 2019, 07:39 • 90 • В мире
Репортаж об Абхазии, который был показан Первым каналом Общественного вещателя Германии, вызвал резкую критику со стороны диппредставительства Грузии. "Это искажение исторических фактов", - заявили грузинские дипломаты.
В заявлении, которое посольство выпустило в связи с демонстрацией сюжета "Абхазия – спуск по веревке на советские развалины", указывается, что ситуация в "оккупированной" Абхазии отражена "ненадлежащим образом", а исторические факты "искажены".
Соответствующее письмо грузинские дипломаты направили и в адрес руководства телеканала. При этом они сообщили, что и дальше будут "внимательно следить за всей информацией о Грузии", которая появляется в немецком медиапространстве, а в случае необходимости пообещали принимать "соответствующие мер"
Посольство Грузии намерено и впредь «внимательно следить за информацией о Грузии, которая распространяется в немецких СМИ, и в случае необходимости предпримет соответствующие меры».
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