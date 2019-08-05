"Это интернет-террор": Поддержавший московский фестиваль Шахрин не сдержал эмоций, отвечая провокаторам из соцсетей

Ранее музыканты из групп "Чайф" и "Сплин" стали объектами травли из-за того, что согласились принять участие в фестивале "Шашлык Live". Фестиваль был организован московской мэрией. Первый его день пришелся на 3 августа (именно в этот день в столице прошла незаконная протестная акция оппозиции), субботу, а второй - на 4 августа.

Предполагалось, что в событии примут участие Светлана Сурганова, "Чайф", Uma2rman, "Сплин", "Браво", "7Б", Юлия Чичерина и Tequilajazzz.

В соцсетях после согласия "Чайфа" на группу и ее лидера Владимира Шахрина полились потоки грязи. Сам музыкант, комментируя высказывания интернет-пользователей, эмоций не сдержал.

"На самом деле это интернет-террор, - подчеркнул исполнитель в комментарии порталу "66.ru". - Эти люди - борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова - это разные мнения".

Директор группы Чайф Илья Спирин в беседе с Царьградом обратил внимание на то, что жизнь в столице не изменилась после выступления "Чайфа".

"У меня складывается ощущение, что эти люди для того, чтобы придать известность своему мероприятию, собственно, нашли на ком попиариться, - подчеркнул собеседник. - Я думаю, что у группы "Сплин" и у группы "Чайф" людей, которые интересуются их творчеством, побольше, чем посетителей вот предыдущего митинга. Больше на концертах собирается".

Спирин не исключил того, что интернет-атака на Шахрина была создана "для того, чтобы придать какую-то значимость".

"Вот они поискали, придумали такую идею, что кто-то там для того, чтобы (это я со слов журналистов) оттянуть какую-то публику от несанкционированного мероприятия, проводит какой-то там фестиваль или концерт, которых много в Москве в этот день", - пояснил свою мысль собеседник. - Но я задаюсь вопросом, насколько действительно серьёзны намерения людей, которые идут на несанкционированные мероприятия, подозревая, что там возможны силовые действия против них".