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"Это их выбор": Лукашенко пригрозил потерей союза с Россией и "уходом" в Прибалтику

10 января 2019, 19:09  •  214 • Политика
Президент Белоруссии поручил своему правительству изучить вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в республику через порты Прибалтики с перспективой энергетического альянса с Эстонией, Латвией и Литвой. "Это их выбор", - заявил Лукашенко, пригрозив России потерей союза с Прибалтикой.
По словам Лукашенко, задача изучить альтернативы поставкам российской нефти якобы была поставлена им кабмину давно. При этом Россия потеряет Беларусь в качестве союзника, заявил Лукашенко. "Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заявил он.
В рамках нового подхода белорусский президент распорядился проработать транзит нефти через порты Прибалтики, перестав закупать ее только у России. После этого "общую нефть" планируется перерабатывать в Новополоцке, чтобы обеспечить страны Балтии белорусским бензином.
Кроме того, белорусский лидер потребовал компенсировать все потери от непредоставленного Россией налогового маневра "по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией".

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