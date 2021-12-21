"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны

Речь президента страны Владимира Путина на коллегии Министерства обороны России следовало не только слушать, но и смотреть. Сказанное сопровождалось весьма эмоциональными жестами.

Так, говоря о мировой напряжённости, президент подчеркнул, что вину следует возложить на наших так называемых западных партнёров. Поскольку Россию постоянно провоцировали:

То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается, - это их вина! На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, ситуация постоянно ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Это непонятно кому-то? Должно быть понятно! Зачем они всё это делали? Должно быть, от эйфории от победы в холодной войне. Или так называемой победы. И из неправильной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного анализа возможного развития ситуации.