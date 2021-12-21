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"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
21 декабря 2021, 14:55 • 110 • Политика
Выступая на коллегии в Минобороны России, Владимир Путин несколько раз ударил по трибуне, акцентируя внимание на ошибках наших западных партнёров. "Это их вина!" - подчеркнул президент.
Речь президента страны Владимира Путина на коллегии Министерства обороны России следовало не только слушать, но и смотреть. Сказанное сопровождалось весьма эмоциональными жестами.
Так, говоря о мировой напряжённости, президент подчеркнул, что вину следует возложить на наших так называемых западных партнёров. Поскольку Россию постоянно провоцировали:
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