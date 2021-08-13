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"Это их сильно беспокоит": Военный обозреватель объяснил нервозность США из-за гиперзвука
13 августа 2021, 23:25 • 73 • Политика
Глава Стратегического командования ВС США признал лидерство России в гиперзвуковых вооружениях. "То, что они теперь не могут преобладать, теряют гегемонию над такими странами, как Россия или Китай, это, конечно, их сильно беспокоит", - прокомментировал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Россия в данный момент является ведущей страной в сфере гиперзвуковых вооружений, заявил в четверг глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. Его слова прокомментировал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Он подтвердил, что Россия действительно занимает лидирующую позицию в плане гиперзвуковых технологий. Более того, ни у одной страны в мире сейчас нет возможностей для перехвата гиперзвуковых ракет. А у России скоро появится комплекс С-500, который сможет это делать.
- заявил специалист.
При этом он подчеркнул, что гиперзвуковое оружие России предназначено для обороны, а не для нападения. Оно выступает в роли сдерживающего фактора для возможного агрессора. США же придерживаются диаметрально противоположного подхода. Они оценивают своё вооружение по критерию - могут ли они кого-то покорить, могут ли они над кем-то господствовать.
- резюмировал Виктор Литовкин в беседе с Nation News.
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