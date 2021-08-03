|
"Это их почерк": В убийстве лидера "Белорусского дома на Украине" могут быть замешаны США и Британия
03 августа 2021, 19:35 • 131 • Политика
В убийстве лидера фонда "Белорусский дом на Украине" могут оказаться замешаны США и Великобритания, считает лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот. "Это их почерк", - отметил он.
Тело главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова было обнаружено в киевском парке. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", хотя следователи не исключают и возможность суицида.
Как считает Юрий Кот, если Шишова действительно убили, то тут могут быть замешаны силы, которые стремятся посеять вражду между Украиной и Белоруссией. Подозрения в первую очередь падают на США и Великобританию - главных идеологов превращения Украины в "анти-Россию".
- сказал эксперт "Народным новостям".
Кот также предположил, что украинские следователи замнут это дело, как они поступили с расследованиями убийств Павла Шеремета, Олеся Бузины, расстрелов на майдане и сожжения людей в Одессе. Все преступления, к которым могут оказаться причастны покрываемые государством националисты или спецслужбы, обычно затягиваются на долгие годы и в итоге ни к чему не приводят.
Подпишитесь на нас
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2021, 00:25
|
01 августа 2021, 01:35
|
03 августа 2021, 06:45
|
29 июля 2021, 12:10
|
29 июля 2021, 01:10
|
30 июля 2021, 01:55
|
01 августа 2021, 01:35