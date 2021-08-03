"Это их почерк": В убийстве лидера "Белорусского дома на Украине" могут быть замешаны США и Британия

В убийстве лидера фонда "Белорусский дом на Украине" могут оказаться замешаны США и Великобритания, считает лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот. "Это их почерк", - отметил он.

Тело главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова было обнаружено в киевском парке. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", хотя следователи не исключают и возможность суицида.

Как считает Юрий Кот, если Шишова действительно убили, то тут могут быть замешаны силы, которые стремятся посеять вражду между Украиной и Белоруссией. Подозрения в первую очередь падают на США и Великобританию - главных идеологов превращения Украины в "анти-Россию".

Если бы я занимался этим делом, первое, что расследовал: след Америки или Британии. Это их почерк,

- сказал эксперт "Народным новостям".

Кот также предположил, что украинские следователи замнут это дело, как они поступили с расследованиями убийств Павла Шеремета, Олеся Бузины, расстрелов на майдане и сожжения людей в Одессе. Все преступления, к которым могут оказаться причастны покрываемые государством националисты или спецслужбы, обычно затягиваются на долгие годы и в итоге ни к чему не приводят.