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"Это идеологическое начало": Шахназаров про поправки в Конституцию о браке и Боге
04 марта 2020, 02:35 • 57 • Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции. Шахназаров положительно оценил поправки в Конституцию касаемо брака и Бога.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму новые поправки в Конституцию, в числе которых признание брака союзом между мужчиной и женщиной, а также упоминание о Боге в главном законе страны. Предложения главы государства прокомментировал режиссёр, сценарист и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Карен Шахназаров.
Он отметил, что упоминание о Боге в Основном законе не должно вызывать каких-то вопросов, так как в России живёт большое количество представителей разных конфессий. Также он отметил, что видит в определении брака как союза между мужчиной и женщиной идеологическое начало.
Кроме того, Шахназаров высказался по поводу поправок о преемственности России и запрете на отчуждение территорий. Режиссёр уточнил, что лично вносил поправку о том, что Российская Федерация является продолжением СССР и Российской Империи.
Ранее с аналогичными предложениями выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
В предложенных Константином Малофеевым поправках, которые необходимо внести в Конституцию нашей страны, в том числе предлагается закрепить и веру в Бога.
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
Напомним, что поправки к Конституции РФ на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.
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