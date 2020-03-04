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"Это идеологическое начало": Шахназаров про поправки в Конституцию о браке и Боге

04 марта 2020, 02:35  •  57 • Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции. Шахназаров положительно оценил поправки в Конституцию касаемо брака и Бога.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму новые поправки в Конституцию, в числе которых признание брака союзом между мужчиной и женщиной, а также упоминание о Боге в главном законе страны. Предложения главы государства прокомментировал режиссёр, сценарист и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Карен Шахназаров.
Он отметил, что упоминание о Боге в Основном законе не должно вызывать каких-то вопросов, так как в России живёт большое количество представителей разных конфессий. Также он отметил, что видит в определении брака как союза между мужчиной и женщиной идеологическое начало.
Кроме того, Шахназаров высказался по поводу поправок о преемственности России и запрете на отчуждение территорий. Режиссёр уточнил, что лично вносил поправку о том, что Российская Федерация является продолжением СССР и Российской Империи.
"Моя мысль в том, чтобы восстановить единство нашей истории, это факт, и это нужно зафиксировать для уважения к истории. В моей трактовке, как я с юристами прорабатывал, это именно не "преемственность", а продолжение", - сказал Шахназаров в интервью Nation News.
Ранее с аналогичными предложениями выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
"Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй. В семье главное - дети. Многодетность, приумножение семьи должны появиться в преамбуле", - отмечал он.
В предложенных Константином Малофеевым поправках, которые необходимо внести в Конституцию нашей страны, в том числе предлагается закрепить и веру в Бога.
"Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем из этимологии, в первую очередь бывает в Бога. И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы. - Ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали! На нас всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - вера в Бога, добро и справедливость", - сказал Малофеев.
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
Напомним, что поправки к Конституции РФ на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

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