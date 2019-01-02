"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"

Военный эксперт прокомментировал перспективы передачи ВСУ американских противокорабельных ракет "Гарпун", заявив, что вероятность серьезной провокации против России значительно возрастает. По его словам, авиация РФ способна уничтожить пусковые установки, но провокация грозит потерей одного-двух наших кораблей в черноморском регионе.

США передадут Украине устаревшие образцы ракеты "Гарпун" с дальностью боя 120 километров, но это все равно приведет к резкому росту угрозы военной провокации против России, полагает доктор военных наук, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

В комментарии для Царьграда он напомнил, что "Гарпуны" были разработаны 30 лет назад, однако США располагают современными модификациями. Военный эксперт считает, что в Пентагоне не захотят передавать их ВСУ, чтобы исключить попадание к российским специалистам головок наведения и других частей ракет, которые позволят разработать эффективную защиту от них.

О предстоящей передаче Украине американского вооружения ранее заявил экс-посол США в Киеве Джон Хербст. По его мнению, ВСУ могут получить "Гарпуны" и другое оружие.

"Это основной американский ракетный противокорабельный комплекс. Они стоят на крейсерах. И это серьезный шаг, конечно, направленный на то, чтобы нейтрализовать российское абсолютное превосходство на Черном море", - прокомментировал это заявление Сивков.

Это оружие, считает военный эксперт, может быть применено против России в Азовском море. Конечно, указывает собеседник Царьграда, уничтожить пусковые установки в случае провокации будет легко — достаточно авиаудара. Но провокация грозит потерей одного-двух наших кораблей.

Кроме того, он высказал предположение, что американцы побоятся передавать украинцам ракеты, и отправят своих военных специалистов, чтобы управлять применением оружия. С высокой вероятностью эти инструкторы погибнут от удара российской авиации в случае конфликта, отметил Сивков.

"У нас превосходство в качестве вооружения, а у американцев превосходство в количестве. Причем в количестве огромное превосходство, которое значительно перекрывает качественное превосходство", - описал ситуацию эксперт.