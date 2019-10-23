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"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым цинизмом оскорбил Симоньян
23 октября 2019, 07:39 • 203 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный в своём Twitter назвал главу RT Маргариту Симоньян "свинобомжом", заявив, что она получает деньги из бюджета "ни за что", в то время как пенсионеры голодают. Главе ФБК, впрочем, тут же напомнили о его отпусках в Европе за счёт "доверчивых подростков", которые скидываются на донаты. Другие пользователи возмутились цинизмом политика, который ещё недавно собирался "в президенты", а теперь опустился до публичных оскорблений.
Алексей Навальный разместил в своём Twitter мем, где изображена советская девочка-токарь Вера Тихонова, которая в свои 15 лет выполняла полторы взрослых нормы на заводе, и активистка Грета Тунберг. Оппозиционер предложил своим подписчикам сделать аналогичный мем, заменив шведскую девушку на главу RT Маргариту Симоньян.
"Жду, когда кто-нибудь сделает коллаж: Слева: девочка-токарь третьего разряда Вера Тихонова. Справа: свинобомж Симоньян, всей своей семьёй паразитирующая на нашей стране", - написал Навальный.
Впрочем, поддержки среди пользователей он снискал мало. Напротив, многих возмутило то, что политик опустился до публичных оскорблений.
"Посмотри в зеркало и увидишь реального свинобомжа, в которого втюхано в три раза больше американского бабла", - написал @hedgolfeastYuri.
"Человек, который ни копейки в бюджет не отчисляет, печётся о бюджете", - удивляется @deAlvadorec.
"Свинобомж… Это говорит человек, который хотел в президенты", - написал @Alex_Xxio.
"Интересная мысль, Алексей. А назовите мне хоть одну вескую причину, по которой справа не должен появиться безработный кировлесовский вор, со своей семьёй паразитирующий на средства несовершеннолетних и прочих умственно несостоятельных доверчивых бедолаг?" - заметила @olegcoarse.
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