"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым цинизмом оскорбил Симоньян

Алексей Навальный разместил в своём Twitter мем, где изображена советская девочка-токарь Вера Тихонова, которая в свои 15 лет выполняла полторы взрослых нормы на заводе, и активистка Грета Тунберг. Оппозиционер предложил своим подписчикам сделать аналогичный мем, заменив шведскую девушку на главу RT Маргариту Симоньян.

"Жду, когда кто-нибудь сделает коллаж: Слева: девочка-токарь третьего разряда Вера Тихонова. Справа: свинобомж Симоньян, всей своей семьёй паразитирующая на нашей стране", - написал Навальный.

Впрочем, поддержки среди пользователей он снискал мало. Напротив, многих возмутило то, что политик опустился до публичных оскорблений.

"Посмотри в зеркало и увидишь реального свинобомжа, в которого втюхано в три раза больше американского бабла", - написал @hedgolfeastYuri.

"Человек, который ни копейки в бюджет не отчисляет, печётся о бюджете", - удивляется @deAlvadorec.

"Свинобомж… Это говорит человек, который хотел в президенты", - написал @Alex_Xxio.

"Интересная мысль, Алексей. А назовите мне хоть одну вескую причину, по которой справа не должен появиться безработный кировлесовский вор, со своей семьёй паразитирующий на средства несовершеннолетних и прочих умственно несостоятельных доверчивых бедолаг?" - заметила @olegcoarse.