"Это голубое, извините, копьё": Полковник Баранец дал НАТО полезный совет по выращиванию картошки

Полковник Виктор Баранец оценил идею американского военного эксперта устроить русским блокаду Калининграда с помощью ракеты Blue Spear и подвергнуть его жителей голоду. По словам Баранца, "это голубое, простите, копьё", конечно, не стоит сбрасывать со счетов, но после первого же удара в стране, которая его произведёт, будет очень хорошо сажать картошку. Землю даже вспахивать не нужно будет.

Американский военный эксперт Дэвид Экс высказал идею новой блокады русских. Он предложил с помощью НАТО попытаться заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом. А жителей самого эксклава подвергнуть голоду.

Экс предположил, что этому могла бы поспособствовать приобретённая эстонскими военными израильская система противокорабельных ракет Blue Spear. Это оружие, пояснил Царьграду военный обозреватель "КП" Виктор Баранец, уже давно на слуху специалистов.

Это тактическая ракета, единственное, что можно сказать про неё, у неё небольшая боеголовка, и я точно знаю, что она летит на дальность до трёхсот километров. Но это банальное такое производство, которое не может никоим образом стращать нашу Калининградскую группировку, которая по мощи своей суммарной может соотноситься разве что с Крымом,

- уточнил эксперт.

"Каким бы ни было это оружие, это голубое, извините, копьё, можно было бы по-другому назвать, это всё равно оружие. И конечно, не учитывать его нельзя, - добавил наш собеседник. - Но делать ставку и серьёзно говорить, что с помощью "Голубого копья" НАТО может решить судьбу калининградского оборонительного района, это глупо, это провокационно, и с военной точки зрения несостоятельно".

По словам Баранца, после первых же выстрелов "Голубого копья" та карликовая республика НАТО, с территории которой будет произведены выстрелы, просто прекратит своё существование. "Там просто можно будет не вспахивать даже её, просто в горящую от наших разрывов землю картошку сеять", - дополнил своё пророчество военный эксперт.