Как заявляют хакеры из группировки Anonymous , сотрудники британского проекта Integrity Initiative еще несколько лет назад вели работу над провокацией, которая позволила бы Лондону выслать российских дипломатов. При этом не исключено, что речь идет об инциденте, напоминающем события в Солсбери. "Это фиаско, братан", - комментируют поступившую информацию в Сети, вспоминая известный мем.

В новой порции опубликованных хакерами из Anonymous документов о деятельности британского проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative содержится информация о том, что Лондон мог заранее планировать провокацию в Солсбери.

Как указано в отчетах, сотрудники проекта еще за несколько лет до покушения на шпиона Сергея Скрипаля предлагали выслать российских дипломатов из Великобритании. Поводом для подобного шага должна была стать некая "катастрофа", которой была отведена роль импульса к укреплению обороноспособности Соединенного Королевства.

Более того, ответственные за инициативу люди привлекали к своей деятельности специалистов по химоружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля. Все это позволяет говорить о том, что события в Солсбери были неслучайными.

На ситуацию уже отреагировал журналист Олег Лурье.

"Теперь понятно, почему "дело Скрипалей" так тихо растворилось в информационном пространстве. Пожалуй, все. Концерт закончен", - написал он в Twitter, комментируя новые доказательства обмана в деле Скрипалей.

"Это фиаско, братан", - считают пользователи соцсетей.

Напомним, ранее МИД Великобритании признал достоверными утечки информации о деятельности так называемого проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, при помощи которого Лондон мог оказывать влияние на другие страны Европы с целью организации антироссийской информационной войны.