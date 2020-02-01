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"Это естественный нравственный закон": Русская Церковь поддержала "семейные" поправки к Конституции

01 февраля 2020, 01:24  •  65 • Политика
Русская Православная Церковь поддерживает идею закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. "Церковь всегда признавала безусловный характер естественного нравственного закона, согласно которому семья - это союз мужчины и женщины", - подчеркнул Владимир Легойда.
Русская Православная Церковь поддерживает предложение внести в Конституцию России пункта о защите традиционных семейных ценностей и закрепления понятия "семья" как "союза мужчины и женщины", с которым выступил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что Русская Церковь всегда признавала безусловный характер естественного нравственного закона, согласно которому семья - это установленный Богом союз мужчины и женщины. Также Владимир Легойда указал, что понятие семьи как союза мужчины и женщины уже закреплено в Конституциях таких стран, как Бразилия, Куба, Польша, Венгрия, Болгария, Украина, Латвия, Литва, Молдавия, Парагвай, Колумбия, Боливия, Эквадор, а также других.
Владимир Легойда добавил, что закрепление соответствующего понятия в Основном Законе России продемонстрировало бы бережное отношение к традиционным ценностям. Это особенно важно в условиях стремительного упадка института брака и семьи, подытожил он.
Только союз мужчины и женщины, построенный на любви и верности, может принести подлинное счастье всем членам семьи, - подчеркнул глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Замглавы ВРНС, напомним, призывал сосредоточиться на включении в преамбулу традиционных нравственных ценностей, на указании, что семья - это союз мужчины и женщины, а формулировку "вера в добро и справедливость" вполне можно было бы изменить на "вера в Бога, добро и справедливость".
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.

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