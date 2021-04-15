"Это ещё не всех туристов вывезли": МИД Турции отказал Украине в поддержке

МИД Турции в лице главы министерства Мевлюта Чавушоглу отказал Украине в поддержке в вопросе внутреннего конфликта. В целом, в Анкаре заявили, что не никого не поддерживают в украинском конфликте. "Это ещё не всех туристов вывезли", - комментирует ситуацию военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

По словам Чавушоглу, у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путём", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Глава турецкого МИД отметил, что отношения Анкары с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами.

"В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон", - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил "отменить" Конвенцию Монтрё для канала "Стамбул". Чёрное море оказалось под угрозой вторжения НАТО. Глава государства заявил, что Конвенция Монтрё не будет распространяться на планируемый Турцией канал "Стамбул", который должен соединить Мраморное и Чёрное моря.

"У канала "Стамбул" нет никакой связи с Конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет разгрузить пролив Босфор", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Внезапную позицию турецкой стороны прокомментировал военкор Александр Коц.

"Американские корабли в Чёрное море не идут, и Турция не поддерживает ни одну из сторон. Это ещё не всех туристов вывезли. Интересно, как это заявление расценивают партнёры Анкары по НАТО", - отметил он в своём Telegram-канале.

"А что "Байрактары" - просто бизнес, ничего личного", - отметил он.