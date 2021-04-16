"Это энергоблокада Крыма": Захарова одним фактом ответила на обвинения Зеленского

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в "энергетической войне". Захарова напомнила об энергоблокаде Крыма, результатом которой мог быть геноцид.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" как энергетическую войну. На это ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, что в октябре 2015 году с подачи "ЗеПрезидента" так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной.

В ноябре того же года неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины, добавила Захарова. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма.

"В сочетании с водной блокадой и блокадой жд/сообщения это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид", - написала Захарова.

Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну асимметрично - строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма, добавила Захарова.

В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубометров воды. Что касается проекта "Северный поток - 2", то это бизнес, цивилизованный и выгодный, отметила представитель МИД.