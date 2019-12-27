"Это элементарная зависть к России": В Крыму объяснили недовольство США запуском поездов на полуостров

Об этом глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил в беседе с РИА "Новости".

Речь идёт о твите, который разместили в своём официальном микроблоге в Twitter представители посольства США в Киеве.

"Как и наши украинские и другие европейские партнёры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили американские дипломаты.

По мнению Александра Молохова, иного мнения от Соединённых Штатов ожидать не приходится.

"Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России", - сказал он.

Для всех жителей Крыма это событие стало действительно знаковым, добавил Молохов, а сам Крымский мост стал настоящей гордостью России. По его словам, наступление Нового года он собирается встретить в поезде, который пойдет по Крымскому мосту, и очень гордится этим.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную ветку Крымского моста. Первые пассажирские поезда свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом.

Глубокой ночью с 24 на 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд. Состав выехал 23 декабря из Санкт-Петербурга после торжественной церемонии. Его пассажиры поделились своими впечатлениями. Они рассказали журналистам, что многие подошли к окнам, чтобы полюбоваться аркой моста. А потом поздравляли друг друга и надували воздушные шары.