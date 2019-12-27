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"Это элементарная зависть к России": В Крыму объяснили недовольство США запуском поездов на полуостров
27 декабря 2019, 16:54 • 83 • Политика
Американское посольство на Украине на своей странице в Twitter резко осудило запуск железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. "Это элементарная зависть к России", - объяснили реакцию в Крыму.
Об этом глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил в беседе с РИА "Новости".
Речь идёт о твите, который разместили в своём официальном микроблоге в Twitter представители посольства США в Киеве.
По мнению Александра Молохова, иного мнения от Соединённых Штатов ожидать не приходится.
Для всех жителей Крыма это событие стало действительно знаковым, добавил Молохов, а сам Крымский мост стал настоящей гордостью России. По его словам, наступление Нового года он собирается встретить в поезде, который пойдет по Крымскому мосту, и очень гордится этим.
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную ветку Крымского моста. Первые пассажирские поезда свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом.
Глубокой ночью с 24 на 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд. Состав выехал 23 декабря из Санкт-Петербурга после торжественной церемонии. Его пассажиры поделились своими впечатлениями. Они рассказали журналистам, что многие подошли к окнам, чтобы полюбоваться аркой моста. А потом поздравляли друг друга и надували воздушные шары.
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