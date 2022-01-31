"Это единственный подход": Глава МИД Украины захотел "взаимодействия" с Россией

Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией, однако затем снова скатился к требованиям в адрес Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после угроз и оскорблений в адрес России захотел "дипломатического взаимодействия". Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Заявление появилось на фоне раздуваемой Западом истерии вокруг якобы готовящегося "вторжения России на Украину". Политики и СМИ предсказывают его уже несколько месяцев, хотя даже президент Украины уже заявил, что никаких предпосылок к нападению России нет.

РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия - это единственный подход,

- выступил с требованиями в Twitter глава МИД Украины.

Напомним, что до этого заявления украинского министра в отношении России носили крайне хамский и провокационный характер. Теперь же он призывает к "дипломатическому взаимодействию", при этом продолжая выдвигать какие-то требования к России.