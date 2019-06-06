"Это диверсия и провокация": У Зеленского нашли крайнего в "плагиате" речи Порошенко

Один из центральных моментов выступления нового украинского гаранта с трибуны в Брюсселе оказался полной цитатой из речи Порошенко на открытии съезда "Европейская солидарность" 31 мая. После этого разразился скандал.

В аппарате Владимира Зеленского по инициативе замглавы администрации Кирилла Тимошенко провели "предварительное расследование", в ходе которого было выяснено, что "работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo". Сообщение об этом размещено на официальном сайте президента Украины.

В сообщении также отмечается, что представители предыдущей власти "никакого влияния на диалог Зеленского с лидерами Евросоюза и НАТО не имели, поскольку им была неизвестна повестка дня переговоров.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - подчеркнули в администрации Зеленского.

В том случае если факт "частного сотрудничества" сотрудников украинского внешнеполитического ведомства с командой Порошенко будет подтверждён, то сразу последуют "жёсткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", добавили представители Зеленского.