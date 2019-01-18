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"Это действительно неслыханно": Почти четыре сотни нелегалов проникли в США по туннелю
18 января 2019, 20:54 • 100 • Политика
На территорию США из Мексики проникла крупная группа нелегальных мигрантов - как минимум 376 человек. Нелегалы пробрались на американскую территорию по подземному туннелю. "Это действительно неслыханно", - прокомментировал случившееся руководитель пограничного сектора в Юме, штат Аризона, Энтони Порвазник.
Примечательно, что, проникнув на территорию США, беженцы тут же сдались американским властям и запросили политического убежища. Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, в составе группы было 179 несовершеннолетних детей.
При этом 30 из них прибыли на территорию США без сопровождения родителей или кого-либо из родственников.
По словам Порвазника - их передаёт телеканал АВС, - за все годы своей работы он никогда ещё не участвовал в аресте столь великого числа незаконных мигрантов.
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