"Это действительно неслыханно": Почти четыре сотни нелегалов проникли в США по туннелю

На территорию США из Мексики проникла крупная группа нелегальных мигрантов - как минимум 376 человек. Нелегалы пробрались на американскую территорию по подземному туннелю. "Это действительно неслыханно", - прокомментировал случившееся руководитель пограничного сектора в Юме, штат Аризона, Энтони Порвазник.

Примечательно, что, проникнув на территорию США, беженцы тут же сдались американским властям и запросили политического убежища. Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, в составе группы было 179 несовершеннолетних детей.

При этом 30 из них прибыли на территорию США без сопровождения родителей или кого-либо из родственников.

По словам Порвазника - их передаёт телеканал АВС, - за все годы своей работы он никогда ещё не участвовал в аресте столь великого числа незаконных мигрантов.