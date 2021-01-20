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"Это день Америки, демократии и надежды!": Байден стал 46-м президентом США
20 января 2021, 22:35 • 93 • Политика
Демократ Джо Байден официально стал президентом США. Из-за пандемии церемония проходит в максимально усечённом формате и при соблюдении норм социального дистанцирования.
Джо Байден официально вступил в должность президента США. Как сообщалось ранее, преемнику Трампа был передан ядерный чемоданчик.
В эти минуты у ступеней Капитолия проходит торжественная церемония инаугурации. Байден уже принёс присягу, которую принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс.
"Это день Америки, демократии и надежды!" - заявил Байден после присяги.
За четверть часа до полудня по местному времени к присяге привели вице-президента США Камалу Харрис.
На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.
Царьград ведёт онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.
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