"Это день Америки, демократии и надежды!": Байден стал 46-м президентом США

Джо Байден официально вступил в должность президента США. Как сообщалось ранее, преемнику Трампа был передан ядерный чемоданчик.

В эти минуты у ступеней Капитолия проходит торжественная церемония инаугурации. Байден уже принёс присягу, которую принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс.

"Это день Америки, демократии и надежды!" - заявил Байден после присяги.

За четверть часа до полудня по местному времени к присяге привели вице-президента США Камалу Харрис.

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Царьград ведёт онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.