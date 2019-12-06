"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США

Минфин США ввёл новые санкции против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, под предлогом борьбы с киберпреступлениями.

Под санкции, например, попали граждане России Максим Якубец или Игорь Турашев. США полагают, что они будто бы замешаны в "мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров".

Кроме того, Вашингтон полагает, что включенные в список некоторые физические и юридические лица будто бы связаны с хакерской группой Evil Corp. Она, по данным Минфина США, нанесла своей деятельностью ущерб в размере 100 миллионов долларов.

Заказчиками санкций являются даже не политики

Ситуацию прокомментировал политический консультант Алексей Мухин.

По его словам, процесс введения санкций против России в США уже давно поставлен на поток. При этом заказчиками являются не политики, а бизнесмены. При помощи санкций финансово-промышленные группировки США решают свои проблемы, создавая для других условия нечестной конкуренции.

"Любые ограничения, которые накладываются на российские компании, создают преференции для американских. Ну а для отвода глаз вводятся санкции против физических лиц - это прикрытие, чтобы вывести на ложный след", - поясняет эксперт.

Политконсультант предрекает, что в будущем Россию ждёт расширение секторальных санкций, также внедрение каких-нибудь очередных санкционных списков по аналогии со "списком Магнитского". По словам Мухина, есть заказы на санкции по всем отраслям, и они будут введены, что бы Россия ни делала.

Со Штатами нельзя иметь дела, потому что они нарушают договорённости, - подытожил эксперт в интервью МК.

Политика очернения

Действия американских властей против российских граждан прокомментировал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что санкции в отношении граждан России были введены по очень серьёзным обвинениям на основании одних лишь подозрений. Слуцкий подчеркнул, что это совсем не дружественный шаг, который ещё сильнее осложнит двусторонние отношения России и США.

Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире, - сказал он в интервью ТАСС.

Политик добавил, что санкции являются одним из элементов этой политики наряду с провокациями и незаконными задержаниями граждан России на территории США.

Напомним, что, помимо санкций, Госдеп США назначил награду в 5 миллионов долларов за голову российского гражданина Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Деньги обещаются каждому, кто предоставит информацию, которая позволит задержать и осудить "русского хакера".