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"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
06 декабря 2019, 10:39 • 207 • Политика
Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан. "Это дело поставлено на поток, и заказчиком выступают не конгрессмены, а крупные финансово-промышленные группировки США, которые по всему миру решают свои проблемы путём организации нечестной конкуренции", - считает политконсультант Алексей Мухин.
Минфин США ввёл новые санкции против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, под предлогом борьбы с киберпреступлениями.
Под санкции, например, попали граждане России Максим Якубец или Игорь Турашев. США полагают, что они будто бы замешаны в "мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров".
Кроме того, Вашингтон полагает, что включенные в список некоторые физические и юридические лица будто бы связаны с хакерской группой Evil Corp. Она, по данным Минфина США, нанесла своей деятельностью ущерб в размере 100 миллионов долларов.
Заказчиками санкций являются даже не политики
Ситуацию прокомментировал политический консультант Алексей Мухин.
По его словам, процесс введения санкций против России в США уже давно поставлен на поток. При этом заказчиками являются не политики, а бизнесмены. При помощи санкций финансово-промышленные группировки США решают свои проблемы, создавая для других условия нечестной конкуренции.
"Любые ограничения, которые накладываются на российские компании, создают преференции для американских. Ну а для отвода глаз вводятся санкции против физических лиц - это прикрытие, чтобы вывести на ложный след", - поясняет эксперт.
Политконсультант предрекает, что в будущем Россию ждёт расширение секторальных санкций, также внедрение каких-нибудь очередных санкционных списков по аналогии со "списком Магнитского". По словам Мухина, есть заказы на санкции по всем отраслям, и они будут введены, что бы Россия ни делала.
Политика очернения
Действия американских властей против российских граждан прокомментировал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он отметил, что санкции в отношении граждан России были введены по очень серьёзным обвинениям на основании одних лишь подозрений. Слуцкий подчеркнул, что это совсем не дружественный шаг, который ещё сильнее осложнит двусторонние отношения России и США.
Политик добавил, что санкции являются одним из элементов этой политики наряду с провокациями и незаконными задержаниями граждан России на территории США.
Напомним, что, помимо санкций, Госдеп США назначил награду в 5 миллионов долларов за голову российского гражданина Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Деньги обещаются каждому, кто предоставит информацию, которая позволит задержать и осудить "русского хакера".
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