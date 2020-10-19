"Это, дебил, пардон, извините": Премьера Чехии обругала собственный министр труда

Министр труда Чехии Яна Малачова в интервью Чешскому ТВ заявила, что премьер-министр страны Андрей Бабиш "дебил", который своими решениями превратил Чехию в "бордель". Тут стоит лишь отметить, что министр полагала, что микрофон уже был выключен. Поэтому и бросила эту резкую фразу в конце интервью.

"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините", - так звучала полная цитата министра.

Критика была обращена к коронавирусным решениям властей Чехии. К тому же накануне на улицы Праги вышли футбольные болельщики, недовольные введением правил по ношению масок. В результате людей разгоняли водометами и избивали. Впрочем, и это ещё не всё. Дело в том, что лидеры оппозиционных партий указывали на ошибки действующих властей Чехии на протяжении нескольких недель. В том числе Бабиша обвиняли в том, что его решения были хаотичны. И в результате привели к полной дезорганизации населения. В результате коронавирусные меры, принимаемые кабмином, сегодня воспринимаются в штыки.