|
"Это, дебил, пардон, извините": Премьера Чехии обругала собственный министр труда
19 октября 2020, 17:45 • 159 • Политика
Министр труда полагала, что микрофон выключен, и заявила, что премьер Чехии Андрей Бабиш - "это, дебил, пардон, извините". Впрочем, и это ещё не вся реплика…
Министр труда Чехии Яна Малачова в интервью Чешскому ТВ заявила, что премьер-министр страны Андрей Бабиш "дебил", который своими решениями превратил Чехию в "бордель". Тут стоит лишь отметить, что министр полагала, что микрофон уже был выключен. Поэтому и бросила эту резкую фразу в конце интервью.
"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините", - так звучала полная цитата министра.
Критика была обращена к коронавирусным решениям властей Чехии. К тому же накануне на улицы Праги вышли футбольные болельщики, недовольные введением правил по ношению масок. В результате людей разгоняли водометами и избивали. Впрочем, и это ещё не всё. Дело в том, что лидеры оппозиционных партий указывали на ошибки действующих властей Чехии на протяжении нескольких недель. В том числе Бабиша обвиняли в том, что его решения были хаотичны. И в результате привели к полной дезорганизации населения. В результате коронавирусные меры, принимаемые кабмином, сегодня воспринимаются в штыки.
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 01:30
|
16 октября 2020, 20:00
|
13 октября 2020, 08:35
|
14 октября 2020, 06:35
|
19 октября 2020, 01:15
|
17 октября 2020, 12:30
|
17 октября 2020, 22:35