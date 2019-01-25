Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой р...
Интерпол не будет искать Януковича
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" росси...
ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на целостность Украины
Главная / В мире

"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали реакцию Украины на запуск трех новых газопроводов России

25 января 2019, 17:09  •  282 • В мире
"Путин нападет 1 января" – так оценят украинские СМИ и политики почти одновременный пуск трех ныне строящихся российских газопроводов. Об этом пишут пользователи Сети, комментируя информацию о сроках пуска новых газовых проектов РФ. "Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост", - отмечают пользователи.
Пуск всех трех строящихся газопроводов назначен на декабрь этого года. Как напоминают интернет-пользователи в России намерены уже в этом году начать пуск по новым проектам.
Стоимость многих проектов немалая, однако значимость и того больше.
"Северный поток-2" (55 млрд куб), "Турецкий поток" (31,5 млрд куб), "Сила Сибири" (38 млрд куб) – все эти газопроводы планируется запустить уже в декабре текущего года.
Блогеры отмечают, что новость о газовом рывке в Киеве бы приняли однозначно: "Путин нападет 1 января".
Однако, подчеркивают комментаторы, запустить три таких трубы разом - это даже посильнее, чем открыть Крымский мост. Впрочем, и железнодорожная часть переправы через Керченский пролив, как сообщалось ранее строителями, также планируется к запуску в декабре.
Ранее "Газпром" сообщил, что в текущем году направит на проект "Сила Сибири" 147,5 миллиарда рублей. В том числе, на строительство линейной части будет выделено 117,1 миллиарда рублей, на компрессорные станции - 30,4 миллиарда рублей.
Информация приведена по сообщению канала "Пул №3".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


282
Источник
Похожие новости
25 января 2019, 09:54
"Я отдам жизнь, если это будет возможно": Лжепрезидента Венесуэлы уличили в "переигрывании"
25 января 2019, 13:54
Несвобода слова: Что стоит за арестом в Шотландии телеведущего RT
25 января 2019, 16:54
«Спровоцированное извне обострение»: в Кремле заявили, что Венесуэла не обращалась за помощью к России
Загрузка...
25 января 2019, 09:54
Защита Януковича готовит ответный удар
25 января 2019, 17:09
"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали реакцию Украины на запуск трех новых газопроводов России
25 января 2019, 05:09
США могут "простить" Индии покупку С-400 у России
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "стр...
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
25 января 2019, 01:39
Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конфузе с...
25 января 2019, 09:54
В Киеве заявили, что Москве придётся подписать договор о транзите газа
25 января 2019, 05:09
"Примерно эта цифра": Совет Европы хочет от России 60 млн евро по линии ПАС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
21 января 2019, 08:24
″Любят рабство, хотят царя″: Экс-президент Украины унизил русских в прямом эфире
24 января 2019, 17:24
Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.