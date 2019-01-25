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"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали реакцию Украины на запуск трех новых газопроводов России
25 января 2019, 17:09 • 282 • В мире
"Путин нападет 1 января" – так оценят украинские СМИ и политики почти одновременный пуск трех ныне строящихся российских газопроводов. Об этом пишут пользователи Сети, комментируя информацию о сроках пуска новых газовых проектов РФ. "Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост", - отмечают пользователи.
Пуск всех трех строящихся газопроводов назначен на декабрь этого года. Как напоминают интернет-пользователи в России намерены уже в этом году начать пуск по новым проектам.
Стоимость многих проектов немалая, однако значимость и того больше.
"Северный поток-2" (55 млрд куб), "Турецкий поток" (31,5 млрд куб), "Сила Сибири" (38 млрд куб) – все эти газопроводы планируется запустить уже в декабре текущего года.
Блогеры отмечают, что новость о газовом рывке в Киеве бы приняли однозначно: "Путин нападет 1 января".
Однако, подчеркивают комментаторы, запустить три таких трубы разом - это даже посильнее, чем открыть Крымский мост. Впрочем, и железнодорожная часть переправы через Керченский пролив, как сообщалось ранее строителями, также планируется к запуску в декабре.
Ранее "Газпром" сообщил, что в текущем году направит на проект "Сила Сибири" 147,5 миллиарда рублей. В том числе, на строительство линейной части будет выделено 117,1 миллиарда рублей, на компрессорные станции - 30,4 миллиарда рублей.
Информация приведена по сообщению канала "Пул №3".
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