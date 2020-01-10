"Это даже не вопрос": Трамп намекает на вину Ирана в крушении Boeing

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул в Иране из-за технических неполадок. Об этом политик заявил в рамках выступления в Белом доме.

По словам главы государства, у него есть свои подозрения, и он не исключает, что ошибку допустили иранцы. Трамп также полностью исключил причастность США к трагедии.

"Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Лично я не верю, это даже не вопрос", - пояснил он, добавив, что лайнер летел при "неблагоприятных обстоятельствах".

Ранее в СНБО Украины сообщили, что они изучают три версии крушения самолета Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передает CBS News, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).

Напомним, на борту самолета Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 ноября авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.