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"Это даже не вопрос": Трамп намекает на вину Ирана в крушении Boeing
10 января 2020, 02:40 • 68 • Политика
Президент США Дональд Трамп не верит в технические неполадки на борту рухнувшего самолета Boeing 737-800 и откровенно намекает на вину Ирана в трагедии. "Это даже не вопрос", - заявил он, также отвергнув теорию о причастности Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп не верит в то, что самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул в Иране из-за технических неполадок. Об этом политик заявил в рамках выступления в Белом доме.
По словам главы государства, у него есть свои подозрения, и он не исключает, что ошибку допустили иранцы. Трамп также полностью исключил причастность США к трагедии.
"Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Лично я не верю, это даже не вопрос", - пояснил он, добавив, что лайнер летел при "неблагоприятных обстоятельствах".
Ранее в СНБО Украины сообщили, что они изучают три версии крушения самолета Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передает CBS News, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).
Напомним, на борту самолета Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 ноября авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.
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