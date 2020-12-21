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"Это даже не Формула-1": Путин сделал жёсткое предупреждение военным
21 декабря 2020, 18:25 • 142 • Политика
Президент России Владимир Путин сделал предупреждение нашим военным, считая недопустимым стояние на месте. "Это даже не Формула-1, - подчеркнул он. - Скорости изменений космические".
Стоять на месте недопустимо. Секундное промедление грозит серьёзным отставанием. Такое довольно жёсткое предупреждение для военных сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России президент Владимир Путин.
"Это даже не Формула-1, - особо подчеркнул глава государства, рассуждая о том, как быстро меняется расстановка сил в критически важных для армии сферах. - Скорости изменений космические".
Владимир Путин поставил перед Вооружёнными силами задачу довести долю современных отечественных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3 процента.
Напомним, на сегодняшний день Россия является единственным в мире обладателем гиперзвукового оружия. Аналогов ему нет пока нигде в мире.
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