Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

"Это даже не Формула-1": Путин сделал жёсткое предупреждение военным

21 декабря 2020, 18:25  •  142 • Политика
Президент России Владимир Путин сделал предупреждение нашим военным, считая недопустимым стояние на месте. "Это даже не Формула-1, - подчеркнул он. - Скорости изменений космические".
Стоять на месте недопустимо. Секундное промедление грозит серьёзным отставанием. Такое довольно жёсткое предупреждение для военных сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России президент Владимир Путин.
"Это даже не Формула-1, - особо подчеркнул глава государства, рассуждая о том, как быстро меняется расстановка сил в критически важных для армии сферах. - Скорости изменений космические".
Владимир Путин поставил перед Вооружёнными силами задачу довести долю современных отечественных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3 процента.
Напомним, на сегодняшний день Россия является единственным в мире обладателем гиперзвукового оружия. Аналогов ему нет пока нигде в мире.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
21 декабря 2020, 09:15
Не Тихановская и не Цепкало: политолог назвал преемника Лукашенко
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
21 декабря 2020, 05:35
Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"
21 декабря 2020, 12:55
Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"
21 декабря 2020, 09:15
Передав откровения о COVID, Сергей Михеев заговорил о роли мирового правительства
21 декабря 2020, 16:35
"Кто же может быть крысой?" Никита Михалков показал прямые оскорбления Путина и указал на виновного
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.