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"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в деле о крушении МН17 "Хмурый" ответил Нидерландам
20 июня 2019, 01:24 • 59 • Политика
Защитник ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным "Хмурый", ответил Нидерландам на обвинения в свой адрес. Ранее его имя было названо в числе тех, кого совместная следственная группа считает виновником в деле о крушении МН17. "Это даже не фантастика - это в Кащенко", - по-своему оценил обвинения мужчина.
Ранее ССГ назвала в числе подозреваемых четверых человек, трое из которых оказались гражданами России. По версии Нидерландов, именно РФ передала в Донбасс "Бук", из которого был сбит малайзийский "Боинг". В Москве эти данные назвали сфабрикованными и не имеющими доказательств.
Что касается Дубинского, он в начале боевых действий между Киевом и Донбассом был главой контрразведки ДНР. Как пишет РБК, ему в вину ставят перевозку "Бука" из Донецка в посёлок Снежное.
"Любой человек, мало-мальски имеющий отношение к армии, скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение "Бука", - это даже не из области фантастики. Это в Кащенко", - цитирует издание "Хмурого". Он также выразил уверенность в том, что остальные "назначенные" на роль обвиняемых также не имеют отношения к авиакатастрофе.
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