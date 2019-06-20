"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в деле о крушении МН17 "Хмурый" ответил Нидерландам

Ранее ССГ назвала в числе подозреваемых четверых человек, трое из которых оказались гражданами России. По версии Нидерландов, именно РФ передала в Донбасс "Бук", из которого был сбит малайзийский "Боинг". В Москве эти данные назвали сфабрикованными и не имеющими доказательств.

Что касается Дубинского, он в начале боевых действий между Киевом и Донбассом был главой контрразведки ДНР. Как пишет РБК, ему в вину ставят перевозку "Бука" из Донецка в посёлок Снежное.

"Любой человек, мало-мальски имеющий отношение к армии, скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение "Бука", - это даже не из области фантастики. Это в Кащенко", - цитирует издание "Хмурого". Он также выразил уверенность в том, что остальные "назначенные" на роль обвиняемых также не имеют отношения к авиакатастрофе.