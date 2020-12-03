"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению "нашли второе дно"

В Эстонии либо разучились вербовать шпионов, либо это отвлекающий манёвр. Так в Сети отреагировали на попытку эстонской разведки найти новых агентов через объявление в газете.

Речь идёт о вакансии, которую разведка Эстонии разместила в газете Eesti Ekspress. В описании к должности говорится, что спецслужбе необходим специалист по разведывательным операциям, который хорошо образован, умеет общаться и понимать, что "жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени". Также среди требований - знание русского и английского языков.

Это даже для Прибалтики как-то чересчур. Должны же в Эстонии быть какие-то уцелевшие советские разведчики ну или хотя бы нормальные натовские специалисты. Или вербовать разучились и набирают агентов по объявлению, или отвлекающий манёвр. Одно из двух", - пишет Telegram-канал "Захватить мир и печеньки".

История с вербовкой агентов по объявлению в газете также стала поводом для всевозможных мемов. Пользователи припомнили и песню Высоцкого о неудавшемся шпионе, и советские мультфильмы на соответствующую тему.