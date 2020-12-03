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"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению "нашли второе дно"

03 декабря 2020, 00:20  •  81 • Политика
Разведка Эстонии объявила о наборе сотрудников со знанием русского языка. "Это даже для Прибалтики как-то чересчур… Или вербовать разучились и набирают агентов по объявлению, или отвлекающий манёвр. Одно из двух ", - комментируют в соцсетях.
В Эстонии либо разучились вербовать шпионов, либо это отвлекающий манёвр. Так в Сети отреагировали на попытку эстонской разведки найти новых агентов через объявление в газете.
Речь идёт о вакансии, которую разведка Эстонии разместила в газете Eesti Ekspress. В описании к должности говорится, что спецслужбе необходим специалист по разведывательным операциям, который хорошо образован, умеет общаться и понимать, что "жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени". Также среди требований - знание русского и английского языков.
Это даже для Прибалтики как-то чересчур. Должны же в Эстонии быть какие-то уцелевшие советские разведчики ну или хотя бы нормальные натовские специалисты. Или вербовать разучились и набирают агентов по объявлению, или отвлекающий манёвр. Одно из двух", - пишет Telegram-канал "Захватить мир и печеньки".
История с вербовкой агентов по объявлению в газете также стала поводом для всевозможных мемов. Пользователи припомнили и песню Высоцкого о неудавшемся шпионе, и советские мультфильмы на соответствующую тему.

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