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"Это давление США, ни грамма не сомневаюсь": Кнутов объяснил демарш Судана

29 апреля 2021, 00:30  •  80 • Политика
Соглашение о базе ВМФ России в Порт-Судане приостановлено. "В данном случае я просто ни грамма не сомневаюсь, что это давление Соединённых Штатов Америки, для того чтобы ограничить наши возможности по контролю прохода судов", - отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.
В Судане заявили, что пока приостанавливают действие договора с Россией о создании военно-морской базы, передаёт телеканал Al Arabiya. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил, что в Африке находится целое Африканское военное командование США. Практически вся Африка контролируется Соединёнными Штатами Америки, отмечает эксперт.
Поэтому в данном случае я просто ни грамма не сомневаюсь, что это давление Соединённых Штатов Америки, для того чтобы ограничить наши возможности по контролю прохода судов,
- сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.
Он отметил, что в регионе имеются французские, американские и китайские военные базы. Однако влияние США является на сегодняшний день определяющим для Судана. Эта страна несамостоятельная, считает военный эксперт.
Но будем смотреть, как будут развиваться события. Почему? Потому что, в общем-то, я так всё-таки считаю, что встреча Путина-Байдена должна как-то повлиять, с точки зрения разрядки международной напряжённости,
- резюмирует Юрий Кнутов.

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