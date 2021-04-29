"Это давление США, ни грамма не сомневаюсь": Кнутов объяснил демарш Судана

Соглашение о базе ВМФ России в Порт-Судане приостановлено. "В данном случае я просто ни грамма не сомневаюсь, что это давление Соединённых Штатов Америки, для того чтобы ограничить наши возможности по контролю прохода судов", - отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

В Судане заявили, что пока приостанавливают действие договора с Россией о создании военно-морской базы, передаёт телеканал Al Arabiya. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что в Африке находится целое Африканское военное командование США. Практически вся Африка контролируется Соединёнными Штатами Америки, отмечает эксперт.

Поэтому в данном случае я просто ни грамма не сомневаюсь, что это давление Соединённых Штатов Америки, для того чтобы ограничить наши возможности по контролю прохода судов,

- сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.

Он отметил, что в регионе имеются французские, американские и китайские военные базы. Однако влияние США является на сегодняшний день определяющим для Судана. Эта страна несамостоятельная, считает военный эксперт.

Но будем смотреть, как будут развиваться события. Почему? Потому что, в общем-то, я так всё-таки считаю, что встреча Путина-Байдена должна как-то повлиять, с точки зрения разрядки международной напряжённости,

- резюмирует Юрий Кнутов.