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"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
20 декабря 2019, 09:24 • 282 • Политика
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ. "Это чётко спланированный теракт", - уверен участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов.
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник нейтрализован. В результате инцидента на Кузнецком мосту пострадали несколько человек. Случившееся для Царьграда прокомментировал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов.
По его мнению, произошедшее - это чётко организованный, спланированный террористический акт. Потому что место - Лубянская площадь - это alma mater силовых структур, в том числе ФСБ, приёмная ФСБ, поясняет эксперт. Место и время тоже выбраны профессионально, добавляет он.
Эксперт отмечает, что произошедшее, скорее всего, не имеет отношения к пресс-конференции президента России Владимира Путина, так как стрельба началась после неё. Более вероятно, что преступление приурочено к годовщине образования ФСБ, которая отмечается 20 декабря, то есть завтра.
Филатов сомневается, что за преступлением стоит Украина, так методы и почерк не совпадают. Случившееся больше напоминает теракты Алькаиды, ИГИЛ*, Талибана и бывшего подполья Северного Кавказа.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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