"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник нейтрализован. В результате инцидента на Кузнецком мосту пострадали несколько человек. Случившееся для Царьграда прокомментировал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов.

По его мнению, произошедшее - это чётко организованный, спланированный террористический акт. Потому что место - Лубянская площадь - это alma mater силовых структур, в том числе ФСБ, приёмная ФСБ, поясняет эксперт. Место и время тоже выбраны профессионально, добавляет он.

"Это никакой не гопник, не псих, то есть это чётко спланированный теракт, у него, я думаю, есть заказчики очень серьёзные, серьёзное финансирование", - сказал Алексей Филатов в интервью Царьграду.

Эксперт отмечает, что произошедшее, скорее всего, не имеет отношения к пресс-конференции президента России Владимира Путина, так как стрельба началась после неё. Более вероятно, что преступление приурочено к годовщине образования ФСБ, которая отмечается 20 декабря, то есть завтра.

Филатов сомневается, что за преступлением стоит Украина, так методы и почерк не совпадают. Случившееся больше напоминает теракты Алькаиды, ИГИЛ*, Талибана и бывшего подполья Северного Кавказа.

"Но сейчас всё равно все финансовые нити идут всё равно к ИГИЛ. Это самая большая сейчас террористическая организация. Я уверен, что кто-то возьмёт обязательно на себя за этот теракт ответственность", - подытожил эксперт.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена