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"Это чудовищно! Нигде в мире такого нет!": Жириновский потребовал от депутатов прекратить издевательства над русскими

19 июня 2019, 22:09  •  81 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился позицией депутатов Госдумы, отказавшихся принять в первом чтении законопроект об упрощённом получении гражданства России русскими гражданами. По его словам, такое отношение чудовищно. "Нигде в мире такого нет!" - заявил он и добавил, что покидает зал в знак протеста против дискриминации русских.
Владимир Жириновский возмутился отказом Госдумы принять законопроект об упрощённом получении гражданства России русскими гражданами. По его словам, подобное отношение к гражданам со стороны парламентариев немыслимо и чудовищно.
"Если бы я не был в парламенте - привёл бы к зданию Госдумы тысячи людей и попросил бы показать этих депутатов и чиновников народу", - приводит слова политика пресс-служба партии ЛДПР.
Жириновский также подчеркнул, что подобного безобразия, как у нас, когда русский не может получить российский паспорт, нет ни в одной стране мира.
"Для лиц нерусской национальности никаких проблем с получением гражданства РФ нет. А вот миллионы русских, живущих за рубежом, не могут получить паспорт нашей страны. Это чудовищно! Нигде в мире такого нет! Германия, Израиль, Польша и другие страны моментально дают гражданство своим людям", - сказал он.
Россия - единственное государство, которое вводит ограничения, подчеркнул политик и назвал это "издевательством над русскими".
В знак протеста против позиции нижней палаты лидер ЛДПР покинул зал заседаний.
"Чудовищно! Позор тем, кто отказывает русским в праве стать гражданами России! Тем, кто в этот день не поддержал закон в пользу русских людей, должно быть стыдно. Это предатели русского народа! В знак протеста я покидаю заседание!" - перед уходом добавил он.

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