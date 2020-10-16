Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Главная / Политика

"Это что за жесть?": Рекордная убыль населения России разозлила людей

16 октября 2020, 20:00  •  144 • Политика
Кабмин изменил прогноз по сокращению численности населения России. "Это что за жесть? Нас что, держат за идиотов? Правительство, вы там в своём уме?" - комментирует движение "Сорок сороков".
Согласно прогнозу правительства, население России может сократиться на 352,5 тысячи человек к концу текущего года. В движении "Сорок сороков" считают, что после подобных заявлений кабмин обязан уйти в отставку в полном составе.
Речь идёт о сообщении, согласно которому население России будет сокращаться на протяжении четырёх лет, а выход на прирост предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020-2024 годы уменьшится более чем на 1,2 миллиона человек.
"Это что за жесть? Нас что, держат за идиотов? Правительство, вы там в своём уме? Вы в своей безнаказанности и "небожительстве" не понимаете, что пишете? Истинно - время Грефа, вранья и манипуляций", - комментирует Telegram-канал движения "Сорок сороков".
Отмечается, что эти потери сопоставимы с потерями во время серьёзного военного конфликта. Убыль в 352 тысячи - это уничтоженный областной центр Владимир. Причём федеральные каналы не снимают об этом передач и ток-шоу, никто не кричит о "геноциде" русского народа.
"Это реально какая-то жесть, похожая на то, что правительство у нас не народное, а какая-то оккупационная администрация, выполняющая задачу по утилизации самого непокорного русского народа", - резюмирует "Сорок сороков".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 10:50
Почему Москва сняла санкции с Киева: названы три вероятные причины
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.