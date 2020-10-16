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"Это что за жесть?": Рекордная убыль населения России разозлила людей
16 октября 2020, 20:00 • 144 • Политика
Кабмин изменил прогноз по сокращению численности населения России. "Это что за жесть? Нас что, держат за идиотов? Правительство, вы там в своём уме?" - комментирует движение "Сорок сороков".
Согласно прогнозу правительства, население России может сократиться на 352,5 тысячи человек к концу текущего года. В движении "Сорок сороков" считают, что после подобных заявлений кабмин обязан уйти в отставку в полном составе.
Речь идёт о сообщении, согласно которому население России будет сокращаться на протяжении четырёх лет, а выход на прирост предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020-2024 годы уменьшится более чем на 1,2 миллиона человек.
Отмечается, что эти потери сопоставимы с потерями во время серьёзного военного конфликта. Убыль в 352 тысячи - это уничтоженный областной центр Владимир. Причём федеральные каналы не снимают об этом передач и ток-шоу, никто не кричит о "геноциде" русского народа.
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