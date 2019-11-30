"Это что за условия?!": Соловьёв разнёс чиновников за бюрократические издевательства над жителями Донбасса

Российский телеведущий Владимир Соловьёв выступил с гневной речью в адрес чиновников, которые вместо помощи жителям Донбасса заставляют их стоять на холоде в огромных очередях. Заявление прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ведущий отметил, что ни одна цивилизованная страна не относится так к своим соотечественникам, как российские чиновники. В качестве примера Соловьёв привёл Израиль, где ты становишься гражданином сразу, как приезжаешь, даже если только в третьем поколении есть еврейская кровь.

А в России, по словам Соловьёва, чиновники создают всевозможные преграды и сложности жителям Донбасса. В частности, заставляют их стоять в очереди и нагружают бюрократическими вопросами, хотя имеют все возможности эффективно решить эти вопросы.

"Мы что делаем?! Цивилизованные страны так не относятся к преступникам, как мы относимся к своим соотечественникам! Люди, которые сейчас на холоде стоят, пытаются пройти границу между республиками и границей! Это что за условия?! Они на морозе должны дуть на эту шариковую ручку, чтобы пытаться записать. Часовые очереди", - возмутился Соловьёв.

Он потребовал от чиновников прекратить издеваться над людьми и исполнить приказ президента России Владимира Путина о максимальной помощи жителями Донбасса.