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"Это что за условия?!": Соловьёв разнёс чиновников за бюрократические издевательства над жителями Донбасса

30 ноября 2019, 11:39  •  173 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал от российских чиновников прекратить издеваться над жителями Донбасса. "Это что за условия?! Они на морозе должны дуть на эту шариковую ручку, чтобы пытаться записать. Часовые очереди", - негодует тележурналист.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв выступил с гневной речью в адрес чиновников, которые вместо помощи жителям Донбасса заставляют их стоять на холоде в огромных очередях. Заявление прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Ведущий отметил, что ни одна цивилизованная страна не относится так к своим соотечественникам, как российские чиновники. В качестве примера Соловьёв привёл Израиль, где ты становишься гражданином сразу, как приезжаешь, даже если только в третьем поколении есть еврейская кровь.
А в России, по словам Соловьёва, чиновники создают всевозможные преграды и сложности жителям Донбасса. В частности, заставляют их стоять в очереди и нагружают бюрократическими вопросами, хотя имеют все возможности эффективно решить эти вопросы.
"Мы что делаем?! Цивилизованные страны так не относятся к преступникам, как мы относимся к своим соотечественникам! Люди, которые сейчас на холоде стоят, пытаются пройти границу между республиками и границей! Это что за условия?! Они на морозе должны дуть на эту шариковую ручку, чтобы пытаться записать. Часовые очереди", - возмутился Соловьёв.
Он потребовал от чиновников прекратить издеваться над людьми и исполнить приказ президента России Владимира Путина о максимальной помощи жителями Донбасса.

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