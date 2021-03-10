Американская газета The New York Times сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. Это станет ответом администрации президента Джо Байдена на крупномасштабный взлом американских федеральных сетей, обнаруженный в декабре. Майкл Бом обещает России "Лебединое озеро".

В ближайшие несколько недель против России будет совершено несколько мощных кибератак. Об этом заявила американская газета The New York Times, отметив, что этот шаг Америки станет ответом на "крупный взлом американских правительственных сетей со стороны России". Также США думают о кибератаках на Китай после взлома Microsoft.

Согласно данным американских источников, хакерские атаки могут происходить скрытно и незаметно для всего остального мира. Очевидными они станут только для России.

В эфире телеканала 1tv обсуждалась тема хакерского взлома. В частности, американский журналист Майкл Бом пообещал русским "Лебединое озеро" вместо прямого эфира, на что ведущие программы сочли это за угрозы.

Американский журналист заявил, что "планируется провести серию скрытых действий, направленных против российских сетей… все действия будут сопровождаться определёнными экономическими санкциями".

"Лебединое озеро" вместо правды появилось в США ещё при правлении Дональда Трампа, когда он начал задавать неудобные вопросы. У русских "Лебединое озеро" ассоциируется с политической нестабильностью. Советское телевидение всегда включало балет, когда в стране происходили серьёзные политические изменения.